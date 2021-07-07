В Польше ексглаву украинского Автодора обвинили в получении взятки на €315 тысяч

В среду, 7 июля, бывшему в. о. председателя "Укравтодора" Славомира Новака, которого подозревают в коррупции, окружная прокуратура в Варшаве предъявила дополнительное обвинение. Ему инкриминируют получение взятки в размере 315 000 евро за поддержку конкретной компании в процедурах заключения и исполнения государственных контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине.

Об этом сообщило польское издание pap.pl. Отмечается, что обвинения касается периода, когда Новак был председателем Государственной службы автомобильных дорог в Украине.

"Сегодня прокурор объявил Славомир Новаку о изменено обвинение в коррупции. Оно включает получение дополнительных финансовых выгод в размере 315 000 евро в обмен на поддержку компании в процедурах заключения и исполнения государственных контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине", - сообщила представитель окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж.

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Новак, которого в Варшаве вызвали на допрос, появился в окружную прокуратуру в сопровождении своего адвоката. Он не признал себя виновным и отказался давать объяснения.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший и. о. председателя "Укравтодора" Славомир Новак использовал служебное положение, чтобы получать взятки от фирм, которые строили дороги в Украине.

Преступную схему Новака расследовали НАБУ и САП.

20 июля в Польше задержали бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака.

За три года работы на посту главы "Укравтодора" Новак наделал немало шума. В частности, ексдержменеджер любил бегать по судам и назначал на должности людей с сомнительной репутацией. OBOZREVATEL вспомнил четыре громкие скандалы с участием Новака как руководителя "Укравтодора".