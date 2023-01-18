В Офисе президента поддержали достройку незаконченных ВЭС – УВЕА

Офис Президента Украины поддерживает достройку ветровых электростанций, строительство которых остановилось в результате полномасштабного вторжения России в Украину.

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Об этом говорится в сообщении Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА).

"В своем ответе на обращение профильных ассоциаций сектора ВИЭ от 9 января 2023 года заместитель Руководителя ОП Ростислав Шурма подчеркнул, что "учитывая важность поднятого вопроса Кабинета Министров предложено обеспечить надлежащее сопровождение указанного законопроекта в парламенте для ускорения его рассмотрения и принятия Верховной Радой", – подчеркнули в УВЭА.

В частности, с апреля прошлого года УВЕА неоднократно призывало Правительство и Парламент принять закон о продлении сроков ввода в эксплуатацию ветроэнергетических мощностей по "зеленому" тарифу, строительство которых остановилось из-за полномасштабного вторжения России.

Отмечается, что в ноябре Министерство энергетики зарегистрировало законопроект №8191 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о продлении срока ввода в эксплуатацию объектов возобновляемой энергетики по договорам купли-продажи электрической и энергии подписаными до 31 декабря 2019 года, но с тех пор он не рассматривался даже в профильном Комитете. Поэтому Ассоциация обратилась с письмом к Офису Президента с просьбой посодействовать рассмотрению этой законодательной инициативы.

Напомним, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что ветровая генерация может улучшать энергообеспечение Украины во время дефицита мощности в энергосистеме.

По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится стать хабом "зеленой" энергетики для Евросоюза.