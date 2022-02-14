В 'Нафтогазе' заявили, что Коболев вредит репутации компании

Бывший глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, намеренно распространяя заведомо ложную информацию, вредит репутации национальной компании, а значит - и репутации страны в целом. Особенно чувствительно это, принимая во внимание текущие, политические и международные обстоятельства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

"Речь идет об утверждении Коболева, которое он выразил в интервью изданию "Forbes Украина" относительно того, что компания не выплатила ему компенсацию и бонусы в полном объеме", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что НАК "Нафтогаз Украины" является ответственной компанией, своевременно и в полном объеме выполняет все взятые на себя обязательства.

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"Отмечаем, что при увольнении из компании Коболев получил все выплаты, предусмотренные его контрактом и законодательством Украины. Общая сумма премии, которую получил А. Коболев "за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже", составила 599,6 млн грн". - добавляют в компании..

Так, в 2018 году господину Коболеву была начислена и выплачена первая часть премии в размере 261 млн. грн. В настоящее время идет рассмотрение уголовного дела о правомерности начисления и выплаты вышеупомянутой первой части премии.

"Ключевое - премия значительно превышала предельный показатель вознаграждения, определенный Правительством для него как руководителя компании, 100% акций которой принадлежат государству в лице Правительства Украины", - объясняют в компании.

Причем, как отмечают в "Нафтогазе", вторую часть премии господин Коболев автоматически, то есть без участия нового руководства, получил в 2021 году после досрочного прекращения полномочий как председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" согласно банковской гарантии в соответствии с условиями дополнительного соглашения к трудовому. контракта, подписанного Коболевым и председателем

Наблюдательного совета, Клер Спотисвуд, в марте 2020 года, а также в соответствии с условиями этой банковской гарантии по выплате такой премии, утвержденной Наблюдательным Советом компании в апреле 2020 года.

Напомним, что 1 февраля детективы Государственного бюро расследований провели обыск у бывшего руководителя НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

Как пояснили в ГБР, обыск связан с незаконным отчуждением в 2020 году природного газа на 2,2 млрд грн. Речь идет о расследовании отчуждения 305 млн кубометров газа должностными лицами "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" при соучастии с другими лицами.