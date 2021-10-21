В 'Нафтогазе' удивлены слухами об экспоприации газа у частных компаний, – Витренко

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что ему ничего не известно о намерении запретить частным компаниям свободно продавать свой газ.

"Мне не известно о каких-либо конкретных планах регулировать цены частных компаний, и для государственных компаний, мы пока не имеем никакого государственного регулирования цен", - заявил он в эфире телеканала "Украина24".

Ранее Витренко заявил, что слухи об экспроприации газа целенаправленно распространяют в интересах России, чтобы спровоцировать отток газа европейских компаний из Украины.

Напомним, ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия озвучил идею власти запретить частному бизнесу свободно продавать свой газ.

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Это вызвало критику экспертов, нардепов и международных специалистов, которые предупредили о катастрофических последствиях для украинской экономики.

По данным АО "Укртрансгаз", Украина вошла в отопительный сезон 2021-2022 годов с запасом газа в 1,5 раза меньше, чем в прошлом году.