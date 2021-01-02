В Минсоцполитики рассказали, кто получит повышенные пенсии

В Украине с нового года повысили размер минимальной пенсии для людей старше 65 лет, имеющих полный стаж.

Об этом сообщила министр соцполитики Марина Лазебная, пишет "Радио Свобода". Повышенные выплаты пенсионеры этой категории получат уже в январе.

По словам чиновницы, полный стаж для женщины составляет 30 лет, для мужчины – 35.

"Вот для этих людей минимальная пенсионная выплата повышается. Например, есть человек с такими параметрами, у него 2 тысячи гривен, то она (пенсия – ред.) будет повышена на 400 гривен. Это будет 2400. У кого 2100, то, значит, на 300. Мы уже посчитали, уже подготовлены все расчеты, все сведения", – уточнила она.

В целом повышение коснется 2,2 млн украинцев, его средний размер для каждого будет разным – 350-360 грн, сказала Лазебная.

Самая маленькая пенсия будет составлять 2400 гривен, ее получат все, у кого размер нынешней выплаты ниже этого порога, подчеркнула министр.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Украине с 1 января 2021 выросла минимальная заработная плата до 6 тыс. грн, с 1 декабря ее размер составит 6,5 тыс. грн.

В почасовом размере минималка с 1 января достигла 36,1 гривны, а с 1 декабря станет 39,1 грн. Такие цифры заложены в госбюджете страны на 2021 год. В то же время прожиточный минимум с 1 января увеличился до 2189 грн, с 1 июля он составит 2294 грн, а с 1 декабря – 2393 грн.