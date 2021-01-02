У Мінсоцполітики розповіли, хто отримає підвищені пенсії

В Україні з нового року підвищили розмір мінімальної пенсії для людей віком від 65 років, які мають повний стаж.

Про це повідомила міністерка соцполітики Марина Лазебна, пише "Радіо Свобода". Збільшені виплати пенсіонери цієї категорії отримають вже в січні.

За словами урядовиці, повний стаж для жінки визначено 30 років, для чоловіка – 35.

"От для цих людей мінімальна пенсійна виплата підвищується. Наприклад, є людина з такими параметрами, у неї 2 тисячі гривень, то вона (пенсія – ред.) буде підвищена на 400 гривень. Це буде 2400. У кого 2100, то, значить, на 300. Ми вже порахували, вже підготовлені всі розрахунки, всі відомості", – уточнила вона.

Загалом підвищення стосуватиметься 2,2 млн українців, його середній розмір для кожного буде різний – 350-360 грн, сказала Лазебна.

Найменша пенсія становитиме 2400 гривень, її отримають всі, в кого розмір нинішньої виплати нижчий за цю межу, наголосила міністерка.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Україні з 1 січня 2021 року зросла мінімальна заробітна плата до 6 тис. грн, з 1 грудня її розмір становитиме 6,5 тис. грн.

У погодинному розмірі мінімалка з 1 січня досягла 36,1 гривні, а з 1 грудня стане 39,1 грн. Такі цифри закладено в держбюджеті країни на 2021 рік. Водночас прожитковий мінімум із 1 січня збільшився до 2189 грн, з 1 липня він буде 2294 грн, а з 1 грудня – 2393 грн.