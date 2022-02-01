В Минфине заявили, что денег на 'бустер от Зеленского' в бюджете нет

В бюджете Украины пока не хватает денег на выплату украинцам дополнительных средств за бустерную дозу вакцины против коронавируса. Ранее президент Владимир Зеленский обещал, что к "тысяче за вакцинацию" добавят еще 500 грн за третью прививку.

Об этом рассказал глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко в интервью "Экономической правде". Министр подчеркнул, что вносить изменения в государственный бюджет пока что не нужно.

Чиновник считает, что бустер граждане Украины будут делать постепенно, и как только финансирование программы єПідтримка потребуется увеличить, в украинский парламент будет внесен соответствующий проект закона. По убеждению Марченко, бустерную дозу украинцы будут делать постепенно. Например, тот, кто сделал вторую прививку в декабре, сможет получить третью только летом.

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"Это откладывает решение этой проблемы на весь год", – объяснил министр.

Однако, как сказал Марченко, "ковидную тысячу" получило уже более 7 миллионов украинцев. А всего в бюджете на программу заложено 3 миллиарда гривен.

"Если рассчитать, что все эти люди пойдут за бустерной дозой в течение года, то 3 миллиарда не хватит", – отметил он.

24 января Зеленский анонсировал расширение программы єПідтримка – пожилым людям разрешат тратить "тысячу за вакцинацию" на оплату коммунальных услуг, а за бустерную прививку будут платить еще 500 гривен. Таким образом правительство планирует ускорить темпы вакцинации. По словам главы государства, расширение программы для людей 60+ будет произведено в течение месяца. Он напомнил, что сейчас тысячу от государства они смогут тратить на покупку лекарства.

Как сообщал OBOZREVATEL, программа єПідтримка, по которой украинцам выдают "1000 грн за вакцинацию", будет длиться на протяжении практически всего 2022 года. Она завершится 18 декабря, сообщили в Министерстве экономики.