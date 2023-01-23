В Кабмине грядут крупные кадровые перестановки: каких министров хотят уволить

Состав министром в правительстве Украины может скоро измениться. Увольнение грозит, как минимум, министру энергетики Герману Галущенко.

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Об этом сообщили OBOZREVATEL собственные источники. Другие украинские СМИ также подтверждают эту информацию.

Также уже на текущей неделе (с 23 по 29 января) речь может зайти об увольнении еще некскольких топ-чиновников. По данным СМИ, это могут быть:

министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин;

министр спорта Вадим Гутцайт;

министр образования Сергей Шкарлет;

министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Однако, по словам источников, окончательное решение по этим чиновникам не приято. Увольнение Гутцайта и Рябикина обсуждают на уровне Офиса президента. А вот о замене Шкарлета и Лапутиной задумались пока только в Верховной Раде.

Информацию о Рябикине также озвучил глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак. По его данным, Рябикина могут назначить послом в Китае.

"Министерство реформируют. Проект об увольнении Рябикина с поста министра согласуют уже сегодня (23 января. – Ред.)", – написал Шлинчак.

Как сообщал OBOZREVATEL, разговоры о массовых перестановках в Кабмине активизировались после скандала с закупками Министерства обороны и задержания замминистра громад на взятке в 400 тыс. долларов.

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