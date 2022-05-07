В Италии арестовали "яхту Путина": как она выглядит

Власти Италии 6 мая приняли решение арестовать яхту "Шахерезада". Также начали расследование для того, чтобы определить реального собственника имущества. При этом ранее целый ряд российских, американских и британских СМИ сообщали о том, что яхта принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.

Об аресте яхту "Шахерезада" сообщили на официальном сайте Министерства экономики Италии. "Комитет по финансовой безопасности предложил Совету Европейского Союза...своевременно заморозить экономические ресурсы в виде яхты "Шахерезада" (ИМО 9809980), чтобы сохранить условия для полноценного и эффективного применение тех же ограничительных мер", – говорится в сообщении.

Стоимость яхты ранее оценили в 700 млн долларов. Она находилась в итальянском порту Marina di Carrara. На канале заключенного российского оппозиционера Алексея Навального опубликовали расследование и показали, как выглядит шикарная яхта. Все, кто числится в экипаже яхты, россияне. Сразу после капитана идет Chief Officer (старший помощник капитана, второй человек на судне) Сергей Гришин. В телефонных книжках он записан как "Сергей Г ФСО". Далее – боцман Анатолий Фуртель. Согласно утекшим базам, он зарегистрирован по адресу: Сочи, улица Фурманова, 10. Там находится служба охраны на Кавказе ФСО РФ. Это подразделение ФСО, которое обеспечивает охрану Путина в резиденции Бочаров Ручей.

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Британское издание The Sun поговорило с рабочими яхты, а также опубликовало фотографии шикарного судна. "Об отвратительной роскоши, которой наслаждался Владимир Путин на борту своей суперяхты стоимостью 500 миллионов фунтов стерлингов, сегодня рассказало The Sun", – пишет издание.

В гостиной можно увидеть рояль и мягкие диваны. Выложенный плиткой танцпол превращается в бассейн. Снимки, полученные The Sun, показывают шесть палуб непристойной роскоши и тошнотворного излишества.

Рабочий, помогавший строить яхту, сказал: "Каждая поверхность мраморная или золотая. Есть бесчисленные бассейны, спа, сауна, театр, бальные залы, тренажерный зал, две вертолетные площадки. Это как мини-город".

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Италии в порту Marina di Carrara обнаружили яхту президента РФ Владимира Путина "Шехерезада" стоимостью $700 млн. По данным команды оппозиционера Алексея Навального, ее обслуживанием занимается Федеральная служба охраны (ФСО), которая обеспечивает безопасность президента России.