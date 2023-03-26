В Италии 10 российских олигархов пытаются отменить арест на свое имущество: Corriere озвучила имена

Адвокаты 10 российских олигархов, вероятное имущество которых было конфисковано в Италии, обратились в суд. Среди них – Андрей Мельниченко, Алексей Мордашов и Алишер Усманов.

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Об этом говорится в материале итальянской газеты Corriere della Sera. Среди прочего говорится об иске между Италией и миллиардером Алексеем Мордашовым, которого Forbes ранее называл самым богатым в России с его семейными в 29,1 млрд евро.

Мордашов обжаловал "арест" яхты Lady M. у Сан-Ремо. Стоимость 60-метровой яхты – 65 млн евро. Как отмечается, она принадлежит его жене Марине.

Подобной делу Мордашова ситуация с олигархом Андреем Мельниченко. Его Sailing Yacht A, самая большая парусная яхта в мире длиной 143 метра и стоимостью 450 млн евро, заблокирована в Триесте.

"Она принадлежит не Мельниченко, а трасту, управляемому независимым доверенным лицом. Есть было ходатайство об отложении, но следующее заседание еще не назначено", – сказал от имени олигарха юрист компании-владельца яхты.

Также среди подавших в суд – олигарх и "сторонник Путина" Алишер Усманов. Все его активы на Коста Смеральда (центр элитного туризма в Италии) были заморожены, включая виллу Са Пиантес и яхту "Дилбар".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, торговая сеть "Ашан" продолжит работать в России и не планирует изменять это решение. На позицию компании не повлияло объявление о выходе из рынка РФ сети Leroy Merlin, принадлежащей тем же французским владельцам.