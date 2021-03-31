В 'Голосе' обратились к АМКУ из-за монополизации рынка газзбытами Фирташа

В партии "Голос" обратились к Антимонопольному комитету (АМКУ) и заявили, что структуры Дмитрия Фирташа монополизировали рынок газа, наживались на потребителях и создавали препятствия для перехода к другим поставщикам.

Соответствующее обращение о концентрации облгазов и газзбытов без соответствующего разрешения регулятора подала народный депутат Инна Совсун, отметили в пресс-службе партии. Там отметили, что "Голос" будет разбираться, как АМКУ допустил концентрацию в одних руках 70% розничного рынка при пределе монополизации в 35%.

По оценкам Минэнерго, как сообщили в политсиле, газзбыты Фирташа вытащили из карманов украинцев 6 млрд грн дополнительно, выставляя цены на 40% выше рыночных. Они контролируют 70% рынка – по сути являются монополистами, хотя всячески доказывают свою "независимость".

"Как защитить людей от олигарха? Продолжать ограничивать цену – не вариант, нам об этом уже прямым текстом сказали представители МВФ. Ведь тогда нет конкуренции и этим будет злоупотреблять монополист. Контроль над частными посредниками со стороны регуляторов – вот вариант, который должна выбрать страна с рыночной экономикой, которая хочет защитить нас с вами – обычных потребителей", – сказала Совсун.

По ее словам, ключевая роль в этом – НКРЕКП и АМКУ, а лечение рынке газа должно начаться с признания того, что на розничном рынке 70% населения покупает газ у компаний, объединенных общим бенефициаром – олигархом Фирташем.

Их учредителями, как подчеркнула нардеп, есть так называемые "облгазы" – операторы сети, которые должны быть полностью отделены от газзбытов. Потому по европейским правилам одна компания занимается сетями, а другая – продажей газа или электричества.

"Ждем решения, времени у нас всех мало. В мае поставщики должны будут объявить единую летнюю цену, которая должна защищать потребителей от сезонных скачков на рынке газа. Какой будет эта цена газа – справедливой или завышенной, как в прошлом году? Зависит и от регулятора также. Работайте", – отметила Совсун.