У 'Голосі' звернулися до АМКУ через монополізацію ринку газзбутами Фірташа

У партії "Голос" звернулися до Антимонопольного комітету (АМКУ) та заявили, що структури Дмитра Фірташа монополізували ринок газу, наживалися на споживачах та створювали перепони для переходу до інших постачальників.

Відповідне звернення про концентрацію облгазів та газзбутів без відповідного дозволу регулятора подала народна депутатка Інна Совсун, зазначили у пресслужбі партії. Там наголосили, що "Голос" розбиратиметься, як АМКУ допустив концентрацію в одних руках 70% роздрібного ринку при межі монополізації у 35%.

За оцінками Міненерго, як повідомили у політсилі, газзбути Фірташа витягнули з кишень українців 6 млрд грн додатково, виставляючи ціни на 40% вище ринкових. Вони контролюють 70% ринку – по суті є монополістами, хоч всіляко доводять свою "незалежність".

"Як захистити людей від олігарха? Продовжувати обмежувати ціну – не варіант, нам про це вже прямим текстом сказали представники МВФ. Адже тоді немає конкуренції і цим буде зловживати монополіст. Контроль над приватними посередниками з боку регуляторів – ось варіант, який має обрати країна з ринковою економікою, яка хоче захистити нас з вами – звичайних споживачів", – сказала Совсун.

За її словами, ключова роль в цьому – НКРЕКП та АМКУ, а лікування ринку газу має початися з визнання того, що на роздрібному ринку 70% населення купує газ в компаній, об'єднаних спільним бенефіціаром – олігархом Фірташем.

Їх засновниками, як підкреслила нардепка, є так звані "облгази" – оператори мережі, які мають бути повністю відділені від газзбутів. Бо за європейськими правилами одна компанія опікується мережами, а інша – продажем газу чи електрики.

"Чекаємо на рішення, часу в нас усіх мало. У травні постачальники повинні будуть оголосити єдину річну ціну, яка має захищати споживачів від сезонних стрибків на ринку газу. Якою буде ця ціна газу – справедливою чи завищеною, як минулого року? Залежить і від регулятора також. Працюйте", – зазначила Совсун.