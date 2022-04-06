В ЕС из-за санкций против РФ вырос спрос на украинский металл, – Мироненко

В связи с санкциями против России, спрос на украинский металл в Европе значительно вырос. Об этом заявил генеральный директор комбината "Запорожсталь" Александр Мироненко.

По его словам, до войны европейские рынки продукции, для стали, которую, производит, Запорожсталь, были фактически заблокированы для Украины. "Но когда Европа отказалась от закупок металла в России, мы видим устоявшийся спрос на нашу продукцию, мы можем отгружать нашим партнерам в Европе все, что мы производим. То есть это существенная помощь со стороны наших европейских партнеров", - отметил он.

Однако для наращивания объемов производства необходимо решить проблему поставки серчаной кислоты и угля, а также логистические вопросы. В настоящее время западные переходы не могут принимать весь объем сырья и готовой продукции. Это связано, в том числе, с необходимостью перегружать грузы из-за того, что ширина путей в Украине и Европе разная. "Нам пришлось переориентироваться, потому что традиционно мы все получали и отправляли через морские порты Украины, но сейчас они заблокированы агрессором. Поэтому совместно с государственными органами, с УЗ мы работаем над тем, чтобы сделать новые цепи. Сейчас есть небольшая проблема с скоплением продукции на пограничным пунктам пересечения, но они решаются", - подчеркнул он.

Напомним, комбинат Запорожсталь выводит из консервации оборудование и частично возобновляет производство.

Как ранее сообщалось, из-за войны Украины потеряла около 30% металлургических мощностей, ведь мариупольские заводы составляли более трети стального производства.