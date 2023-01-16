В энергосистеме сохраняется постоянный дефицит мощности, а в некоторых областях он может увеличиваться, – Омельченко

В течение всего отопительного сезона в Украине будет сохраняться дефицит мощности из-за значительных разрушений ТЭС и других энергетических объектов.

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Об этом сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Действительно, будет сложно, будет дефицит мощности у нас в энергосистеме к концу отопительного сезона где-то на 25-30% в среднем. В отдельных регионах и отдельных периодах после таких ударов этот дефицит может увеличиваться", - сказал он.

Омельченко подчеркнул, что в результате последней атаки больше всего пострадала энергетическая инфраструктура.

Напомним, в результате российского ракетного удара 14 января были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в шести областях Украины.

По словам министра энергетики Германа Галущенко из-за прилетов в большинстве областей Украины были введены аварийные отключения света. Как отметил министр, следующие дни будут тяжелыми.

По данным ДТЭК, под обстрел попали сразу две тепловые электростанции компании, ранее уже неоднократно подвергавшиеся вражеским ударам. Одна из них полностью прекратила производство электроэнергии.