В 'ДНР' люди живут неделю без воды, но боятся попасть 'на подвал' после жалоб 'властям'

В оккупированной Макеевке (Донецкая область) люди целую неделю сидят без водоснабжения.

Однако местные жители боятся выйти на акцию протеста и потребовать реакцию на проблему от городских властей. Об этом сообщил в Twitter журналист Денис Казанский.

"Недовольных заберет на подвал МГБ. Хорошо в "народной республике", – прокоментировал ситуацию Казанский.

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