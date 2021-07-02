В Днепре матч Украина - Англия покажут в двух футбольных фан-зонах

Сборная Украины по футболу вышла в 1/4 финала "Евро-2020". Украинские спортсмены будут соревноваться со сборной Англии. Игра пройдет 3 июня в Риме, Италия.

Днепровские болельщики смогут поддержать национальную сборную Украины непосредственно в Днепре, ведь городская власть организует для них две фан-зоны: на площади Героев Майдана и в парке Зеленый Гай.

"Фан-зона на площади Героев Майдана будет расположена на месте парковки. Активности здесь начнутся с 19:00. Будет работать фудкорт. Сама трансляция будет проходить на большом экране ТЦ" Passage ", она начнется в 22:00. Для удобства днепрян с 18:00 движение транспорта площадью будет ограничено, просим прощения у автолюбителей и просим учесть это при планировании маршрута.

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Вторая локация будет работать в парке Зеленый Гай. Здесь большой экран установлен на лужайке. Для удобства можно брать с собой подстилки или карематы. В парке также будет работать фудкорт ", - рассказал директор департамента местного самоуправления, внутренней и информационной политики Днепровской городского совета Артем Ниделько.

Для удобства горожан также будет продлена работа общественного транспорта в зоне работы фан-зон до 00:00.