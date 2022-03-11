В Дії появится єДокумент: Кабмин утвердил порядок использования

В госприложении Дія появится новое временное цифровое удостоверение – єДокумент. Он будет содержать всю необходимую информацию и QR-код для подтверждения личности. 10 марта Кабмин утвердил порядок использования этого документа.

Его можно будет сгенерировать в приложении и на портале Дія. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе обращения, которое доступно на сайте Кабмина.

"єДокумент будет содержать всю необходимую информацию и QR-код для подтверждения личности. Это поможет украинцам, которые из-за войны потеряли документы, удостоверять при необходимости свое лицо", – указал премьер.

Ранее глава Кабмина объяснил, что єДокумент будет "очень гибок". Его будут признавать органы государственной власти, нацполиция, военные на блокпостах.

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Кроме того, в Дії начнут регистрацию поврежденного и разрушенного имущества украинцев. Как заявил Шмыгаль, заявку можно будет отправить уже через неделю.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта в Черниговской области российско-фашистские войска обстреляли из "Ураганов" город Нежин. В результате преступных действий врага 2 человека погибли, 8 ранены.

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