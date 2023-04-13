В деле Шаповалова из-под удара выводят того, кто реально подписывал документы МО, - Миселюк

Одним из первых дел, которым может найтись новосозданный Общественный антикоррупционный совет при Минобороны, является история о возможных злоупотреблениях с закупками бывшего главы Департамента государственных закупок Минобороны Богдана Хмельницкого.

Видео дня

Об этом написал в Facebook политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк, ссылаясь на информацию от одного из членов антикоррады при МО.

"Именно этот пан (Хмельницкий – ред.) подписывал все контракты на поставки, а сейчас почему-то его пытаются вывести из-под удара. А лавры "главного по закупкам" хотят повесить на бывшего зама Резникова Вячеслава Шаповалова, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ – хотя он не подписывал и не мог подписывать договоры закупок, потому что в его компетенцию это никак не входило", - отметил Миселюк.

Согласно документам в распоряжении антикоррупционных активистов, Шаповалов принимал участие в формировании политики закупок, но ее реализация была напрямую возложена лично на Хмельницкого.

Речь идет о массовых закупках амуниций, которые начались сразу после полномасштабного вторжения 24 февраля прошлого года, когда численность ВСУ стремительно выросла в 3,5 раза.

"То есть потребности армии увеличились мгновенно, и их нужно было очень быстро снабжать. Что и было исполнено в форс-мажорных условиях первых месяцев российской полномасштабной агрессии", - объяснил Миселюк.

Напомним, Вячеслав Шаповалов в должности замминистра обороны отвечал за тыловое обеспечение армии, но ушел в отставку после подозрения от ГБР в якобы "препятствовании ВСУ" путем закупки некачественного снаряжения.

Ранее в интервью адвокат Сергей Митюрин назвал это дело "абсурдным", ведь некачественная амуниция составила меньшинство из закупленной продукции и вообще не попала в армию. Сейчас идет процесс по возврату этих товаров поставщикам и получению от них компенсации.