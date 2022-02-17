Удар по банкам – самое сильное оружие против России: что пишут на Западе о новых санкциях

В западных СМИ активно обсуждают, какие меры могли бы нанести больше всего урона РФ в случае полномасштабного вторжения в Украину. Предполагается, что для членов НАТО самой мощной мерой против России были бы санкции США, которые могут лишить российские госбанки доллара. Это подтвердили российские руководители, банкиры и бывшие высокопоставленные чиновники США, специализирующиеся по санкциям.

По словам американских и европейских официальных лиц, Вашингтон и союзники из Европы завершают разработку обширного пакета санкций на случай, если РФ начнет вторжение. Об этом говорится в материале агентства Reuters.

Пакет США также расширит запрет на экспорт технологий, включив в него любые товары, изготовленные с использованием американских компонентов или ПО (программного обеспечения). А также предложат санкции против конкретных российских миллиардеров. Но эксперты по санкциям говорят, что агрессивные действия против российских государственных банков больше, чем любая другая мера, нанесут тяжелый удар по ее экономике.

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"Банковские санкции – это наиболее эффективная мера, которую США могут применить в краткосрочной перспективе", – заявил Брайан О'Тул, бывший старший советник директора Управления по контролю за иностранными активами в Министерстве финансов США.

Предлагаемые Западом санкции против российских банков запретят им совершать какие-либо операции в долларах. Это фактически заморозит любые долларовые активы или обязательства, находящиеся в банках внутри страны и за рубежом.

То, что санкции ударят по РФ, подтвердили и в самой России. Министр финансов РФ Антон Силуанов в среду, 16 февраля, заявил, что санкции против российских банков будут "неприятными" и приведут к всплеску волатильности. Но он также заявил, что государство позаботится о том, чтобы все депозиты в банках и все операции, в том числе в иностранной валюте, были обеспечены.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил агентству, что Россия "готовится к непредсказуемым действиям" со стороны США, "застраховываясь от любых рисков".

Заместитель главного экономиста Института международных финансов в Вашингтоне Элина Рыбакова заявила, что хотя у России достаточно резервов, потенциальные меры "могут вызвать изъятие депозитов". Это определенно окажет сильное влияние на национальную финансовую систему, риск финансовой нестабильности, включая расширение спредов и распродажу рубля, сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания пригрозила запретить российским компаниям привлекать капитал в Лондоне и разоблачить данные о принадлежащей им собственности, если Россия решится на полномасштабное вторжение в Украину. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Запад должен оставаться единым. Власти также заявляли, что под ограничения могут попасть миллиардеры из РФ.

Он не уточнил, кто попадет под санкции, но пообещал, что российским олигархам "негде будет спрятаться". Отметим, Лондон всегда был популярным местом для привлечения капитала российскими фирмами, его даже в СМИ часто стали называть "Лондонградом".