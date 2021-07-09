В 'АрселорМиттал' объяснили необходимость исключения логистики из формулы ренты на руду

Намерения правительства повысить ренту на руду, предусмотренные в проекте №5600, приведут к падению конкурентоспособности отечественных металлургических предприятий.

Об этом заявил глава представительства "АрселорМиттал Кривой Рог" в Киеве Владимир Ткаченко.

Он еще раз напомнил, что украинские предприятия не поставляют руду в Китай, а следовательно, при формировании ренты на украинскую руду из стоимости необходимо исключить транспортные расходы, заложенные на доставку руды в Китай.

"Мы где-то 80% всей руды, которую добываем, сами потребляем и перерабатываем именно на металл. А конкуренция в металлургической мировой индустрии еще жестче, чем в горной. Понятно, что в Китай мы эту руду не довозим, мы ее в основном поставляем в европейские страны. Но мы настроены именно на переработку и обеспечение железной рудой своего предприятия, своего металлургического сектора. И не хотим уменьшать выпуск металла в Украине", – сказал Ткаченко.

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Он также отметил: благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре металлургические предприятия сейчас платят больше налогов в бюджет. Однако подчеркнул: такая благоприятная ситуация не будет постоянной, и теперь предприятия имеют возможность инвестировать полученные благодаря этому дополнительные средства в модернизацию собственных предприятий. Иначе они не смогут в дальнейшем конкурировать на мировых рынках.

"Если сравнить первое полугодие прошлого года и в этом году, то именно за счет изменения мировой конъюнктуры, а сейчас она гораздо лучше, мы налогов платим вдвое больше. Если дают нам больше делать, то мы больше платим, это тоже нужно учитывать. Мы не говорим – меняйте ли не меняйте, это депутаты будут там принимать решения, проголосуют за это. Но эти факторы тоже надо просчитывать, если выпала такая ситуация, которая бывает раз в 10-12 лет, пик цен на нашу продукцию, то дайте возможность нам модернизировать наши предприятия", – отметил Ткаченко.

Также из-за повышения ренты на руду, компания "АрселорМиттал Кривой Рог" теряет возможность получить средства от материнской структуры, ведь не может доказать, что Украина является перспективной страной для инвестиций.

"В Кривом Роге, 50 или 60% оборудования модернизировали. Но у нас существует внутренняя конкуренция – какая страна больше с конгломерата "Арселор Миттал" убедит компанию, что именно у нас самые лучшие возможности для развития и для инвестирования, та и получит средства. Поэтому нужно это все учитывать. Ведь иначе будут меньше у нас возможности делать модернизацию. А здесь уже говорится одновременно и о ренте, и об экологических налогах", – пояснил Ткаченко.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.

Ранее член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что Украина уже потеряла миллиарды инвестиций из-за бесконечных налоговых инициатив правительства, и сейчас из страны уходят последние инвесторы.

В то же время экономический эксперт Алексей Кущ заявил, что повышение налогов приведет к росту цен на все товары, а Украина превратится в сырьевое государство.