В Англии запустили частное уголовное расследование против 'Гарпока' из-за невыплаты ДТЭК

Английские адвокаты фирмы BCL Solicitors сообщили Гарантированному покупателю, Кабинету Министров Украины, Офису Президента Украины и Министерству энергетики Украины об инициировании частного уголовного расследования на территории Великобритании.

Об этом говорится в письме английских адвокатов, направленном 29.12.2021 в интересах ДТЭК ВИЭ.

Юристы обращают внимание на то, что гарантированный покупатель не выполнил требования предыдущих писем – не погасил задолженность перед ДТЭК ВИЭ и не предоставил никаких объяснений своим действиям.

По мнению английских юристов, причастными должностными лицами было совершено ряд действий, имеющих признаки преступлений по английскому праву. В частности, средства, которые Гарантированный покупатель должен перечислить в пользу ДТЭК ВИЭ, но безосновательно удерживает на своем счете, приобрели признаки имущества, приобретенного преступным путем.

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Адвокаты обращают внимание на то, что за подписанным в июне 2020 года Меморандумом о взаимопонимании государство взяло на себя обязанность погасить существующую задолженность перед производителями ВИЭ до 31.12.2021. Юристы также напоминают о нецелевом использовании средств, привлеченных Укрэнерго от выпуска еврооблигаций, о чем было проинформировано, в частности, ЕБРР в качестве ключевого инвестора.

Адвокаты настаивают на погашении задолженности перед ДТЭК ВИЭ до 31.12.2021.

Как отмечается, в противном случае ДТЭК ВИЭ намерена обратиться в Городскую полицию Лондона, Управление финансового контроля Великобритании и Управление по вопросам серьезного мошенничества Великобритании, а также предъявить частное обвинение согласно нормам английского законодательства.

В настоящее время уже начато частное расследование с целью привлечения к уголовной ответственности виновных на территории Великобритании.

Напомним, глава рабочей группы ВСК, нардеп, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко сообщил, что рабочая группа Временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам кризиса в энергетике установила конфликт интересов и факты возможной коррупции в действиях и.о. руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Андрея Пилипенко.

Наливайченко сообщил, что по результатам предварительной проверки декларации этого топ-чиновника он готовит обращение в НАБУ с требованием разоблачить производство по факту злоупотребления служебным положением в личных интересах руководителя государственного предприятия.

По информации ВСК, руководитель госпредприятия задекларировал действующие солнечные электростанции, находящиеся на этапе строительства станции, а также трейдеров электроэнергией.

По мнению нардепа Алексея Кучеренко, НАПК должно срочно проверить и.о. директора ГП "Гарантированный покупатель" Андрея Пилипенко на наличие конфликта интересов за сокрытие доходов от работы принадлежащих его семье солнечных электростанций.