В Американско-украинском деловом совете заявили о поддержке создания Офиса эффективного взаимодействия с бизнесом при ГФС

Американско-украинский деловой совет (USUBC), в состав которого входят более 200 работающих в Украине коммерческих компаний, выразил поддержку инициативе Государственной фискальной службы (ГФС) по созданию Офиса эффективного взаимодействия с бизнесом.

Об этом говорится на официальном сайте USUBC.

“Наличие площадки для эффективной коммуникации между представителями экспертной среды, бизнес-ассоциаций и государственных учреждений является залогом создания комфортной среды для работы бизнеса, а также эффективного наполнения государственного бюджета. Поэтому мы приветствуем создание Офиса эффективного взаимодействия с бизнесом, анонсированного действующим главой ГФС Вадимом Мельником", – сказано в сообщении.

Запуск дополнительной платформы для коммуникации между представителями власти и бизнесом позволит должным образом представлять интересы участников при осуществлении законодательных изменений, эффективно координировать деятельность сторон, а также оперативно информировать представителей государства о текущих проблемах ведения бизнес-деятельности в Украине, добавили в USUBC.

"Отдельно хотим отметить важность данной платформы для обеспечения нового уровня координации и обеспечения долгосрочной экономической безопасности страны”, – отмечают в совете.

По мнению USUBC, Офис будет содействовать реализации правительственных программ развития предпринимательского сектора в Украине и борьбе с теневыми рынками. Кроме того, в USUBC считают, что Офис эффективного взаимодействия с бизнесом позволит сделать вклад в обеспечение долгосрочной экономической безопасности государства.

Запуск Офиса состоялся в начале апреля 2021 года. По словам главы ГФС Вадима Мельника, среди ключевых задач Офиса – углубление сотрудничества ГФС и легального бизнеса в борьбе с теневой экономикой, систематизация запросов от субъектов хозяйствования и бизнес-сообществ, налаживание быстрого и качественного обмена информацией, повышение прозрачности деятельности службы.