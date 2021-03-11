В 70 км от оккупированного Донецка Украина добывает коксующийся уголь: эксперты рассказали о сигнале для ОРДЛО

Украинская группа "Метинвест" объявила о покупке акций "Покровской угольной группы", крупнейшего в Украине производителя коксующегося угля. С 2018 года "Метинвесту" уже принадлежало 24,77% акций компании.

В результате текущей сделки по выкупу части опциона доля крупнейшего горно-металлургического холдинга Украины в структуре собственности угольных предприятий выросла до 67,28%.

По мнению экономиста Алексея Лупоносова, результат сделки может стать неким стимулом для прифронтовых территорий, поскольку развитие металлургической отрасли, помимо отсутствия дефицита угля, может дать еще и новые рабочие места.

"Поддержка прифронтовых территорий позволяет развиваться людям и получать рабочие места. Самое важное, это отсутствие у компании российских связей", – уточнил эксперт.

Вместе с тем, эксперт Аналитического кластера "Украинская фабрика мысли" Юрий Гаврилечко добавил, что после начала войны на востоке Украины, в стране действительно есть дефицит коксующего угля – из-за потери контроля над добывающими предприятиями в ОРДЛО поставки сырья для производства кокса прекратились.

По его мнению, это вынужденная мера для компании, которая зависит от того, как долго продлится перемирие на востоке.

"Предприятия вынуждены прибегать к подобным мероприятиям в силу того, что ведутся военные действия – нет возможности спокойно покупать уголь и использовать его, и второе – рынок угля достаточно статичен. Никто не будет даже ради нескольких сотен тысяч тонн применять действующие схемы и наращивать добычу. Раньше Украина на мировой карте считалась экспортером угля, а для того, чтобы она стала импортером, государство должно гарантировать, что в течении длительного времени, оно будет закупать уголь в определенных объемах", – сказал эксперт.