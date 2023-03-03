Ужесточение санкций ЕС против металла из РФ ограничит возможности Кремля продолжать войну, – Каленков

Ужесточение санкций против российского металла и железорудного сырья с одной стороны ограничит возможности страны-агрессора продолжать войну, а с другой - позволит украинским производителям увеличить поставки на европейский рынок.

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Такое мнение в интервью Минпрому высказал президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Мы уверены, что сейчас экономический блок украинского правительства должен настаивать на усилении европейских санкций в отношении российской металлопродукции. К сожалению, по некоторым направлениям – например, по заготовке и слябам – для россиян действуют квоты на уровне 2021 года и поэтому они себя практически не ограничивают. европейском рынке. А российские чугун и железорудное сырье вообще не попали под санкции", - отметил он.

Каленков акцентировал, что в прошлом году доля экспорта украинской металлопродукции на европейский рынок превысила 60%.

"Позитивное влияние оказала отмена Европейским Союзом квот на украинский металл, а в дальнейшем мы ожидаем еще большее расширение нашего присутствия на рынке ЕС благодаря недавнему решению об отмене пошлины на украинский горячекатаный прокат, которое составляло 60,5 евро/тонна. И, конечно, очень важно будет дальнейшее продление режима либерализации торговли с Украиной", - отметил он.

Каленков также выразил надежду, что в ближайшей перспективе европейцы будут рассматривать украинских производителей не как конкурентов, а как неотъемлемую составляющую в цепочках создания готовой продукции.

Ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что за счет замещения российских поставщиков на европейском рынке Украина может нарастить экспорт продукции ГМК на $74 млн ежемесячно - с учетом тех объемов железной руды и чугуна, которые поставлялись российскими компаниями на рынок ЕС в прошлом году, и производственных мощностей, оставшихся на подконтрольной Украине территории. Однако для этого необходимо разблокировать морские порты, а также увеличить пропускную способность железнодорожных переходов.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что вся без исключения российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями, а украинским металлургам следует предоставить доступ к американскому и европейскому рынку.