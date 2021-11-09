УЗ собирается потратить 1,5 млрд грн на сомнительную схему закупки топлива – СМИ

"Укрзалізниця" объявила торги по закупке газа более чем на 1 млрд грн по сомнительной схеме, открывающей возможности для коррупции. Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на данные системы "Прозорро".

По информации из "Прозорро", Филиал "Центр обеспечения производства" АО "Украинская железная дорога" в сентябре-ноябре объявил ряд закупок газа на 1,26 млрд грн. Ожидаемая цена газа в разных процедурах разная – от 32,90 до 37,04 грн за кубометр с НДС. Однако во всех случаях "Укрзалізниця" не установила никакого формульного подхода.

В таком случае цена топлива для железной дороги в случае рыночных колебаний будет изменяться в соответствии с законом, разрешающим уменьшение или увеличение договорной цены до 10% при подветрении справками уполномоченных органов. При этом любая сторона может отказываться соглашаться с предложением другой стороны. И поставки топлива в отдельные периоды могут осуществляться по цене значительно выше рыночной, поскольку частный поставщик может не соглашаться снижать цену.

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"Наші гроші" отметили, что такая схема закупок сомнительна, и напомнили, что из-за использования такой схемы, которая позволяла завышать цены на поставках дизеля к железной дороге от фирмы "Вог аэро джет", НАБУ и САП направили дело в суд.

Ранее член Временной следственной комиссии ВР по проверке состояния "Укрзалізниці" Константин Бондарев сообщил, что согласно выводам ВСК из-за тотальной коррупции и неэффективного менеджмента "Укрзалізниця" ежегодно теряет более 10 млрд грн.