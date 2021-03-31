УЗ не выполняла инвестпрограммы, а деньги на них просто исчезали, – Гусак

Хроническое невыполнение "Укрзалізницею" инвестиционной программы привело к тому, что треть железнодорожных путей находится в критическом состоянии.

Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак, комментируя недавний сход с рельсов поезда "Интерсити".

"В Украине уже треть железнодорожного пути имеет просроченные сроки плановых ремонтов. И главная причина в этом – это хроническое невыполнение инвестиционной программы "Укрзалізниці". В 2015-2018 годах выполнение превышало 70%, а в 2019 году вообще упало до 50%. Ожидаем, что примерно такие же цифры выполнения, очень низкие, будут и в 2020 году", – рассказал Гусак.

При этом он отметил: причина невыполнения УЗ инвестиционной программы не в отсутствии средств. А в том, что финансы непонятно на что использовались.

""Укрзалізниця" много лет повышала тарифы на перевозку, обосновывая это необходимостью инвестиций и необходимостью покупать новые локомотивы и ремонтировать пути. А по факту ежегодно эти деньги куда-то исчезали", – пояснил Гусак.

Эксперт также назвал печальной тенденцией частую смену руководства "Укрзалізниці", что, по его мнению, негативно сказывается на работе компании.

"Для такого предприятия, как "Укрзалізниця", где цикл планирования составляет несколько лет, и менеджмент должен иметь хотя бы среднесрочные стимулы, это очень печальная тенденция. Бесспорно, когда руководители "Укрзалізниці" работают чуть больше полгода в среднем невозможно ожидать осуществления инвестиций, эффект от которых занимает несколько лет. Последствия этого мы видим сейчас", – подытожил Гусак.

Напомним, Кабинет министров на своем заседании 17 марта досрочно прекратил полномочия председателя правления АО "Украинская железная дорога" Владимира Жмака после того, как за его отставку проголосовал наблюдательный совет "Укрзалізниці". И.о. председателя правления УЗ назначили Ивана Юрика. Он стал пятым руководителем УЗ за два последних года.

Жмак сообщал, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании (грузоперевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство). Реформирование компании было начато, но Наблюдательный совет компании заблокировала реформу, а позже единогласным решением уволил Жмака с должности.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян предполагает, что увольнение Жмака с должности руководителя "Укрзалізниці" связано с переделом полномочий и финансовых потоков между группами влияния в окружении президента.