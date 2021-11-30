УЗ должна улучшить контроль за техническим состоянием подвижного состава – ICC Ukraine

Практика списания железнодорожных вагонов по возрасту, которую предлагает ввести Мининфраструктуры, не применяется в странах, соблюдающих международно признанные правила бизнеса. Об этом заявил вице-президент ІСС Ukraine по вопросам промышленной политики и энергетических стратегий Сергей Сиволап.

"Вопрос не в сроках эксплуатации (вагонов – ред.), а исключительно в техническом контроле, который должен быть четко нормирован и суров. Кроме того, нигде в мире, — я имею в виду в странах, которые соблюдают международно признанные правила бизнеса, — не используют такие ограничения для использования активов", - сказал Сиволап.

Он отметил: основными причинами аварий на железной дороге является плохое техническое состояние путей и подвижного состава. И именно УЗ должна контролировать, чтобы на пути выходили исправные вагоны. Однако, по его словам, техническое состояние вагона совсем не определяется его возрастом.

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"Есть вопрос, каким образом эти аварийные вагоны оказываются на пути - ведь именно подразделения УЗ дают разрешение на их использование. Кроме того, возникает вопрос, как связан возраст вагона с его состоянием – ведь аварийным может быть и тридцатилетний вагон, и даже годичный, если в нем, к примеру, возили металлолом". – объяснил Сиволап.

По его мнению, инициатива Мининфраструктуры, которая повлечет за собой списание более 50 тысяч вагонов по возрасту, недопустима в стране, декларирующей путь приобщения к цивилизованному миру бизнеса. Кроме того, принятие такого решения спровоцирует коллапс на рынке перевозок и окажет негативное влияние на экономику страны в целом.

"Мы осознаем, что следует заботиться о безопасности на железной дороге, не допускать аварийного подвижного состава на пути, загружать собственные производственные мощности. Но делать это следует пошагово и постепенно, не создавая коллапс на рынке перевозок", - отметил Сиволап.

Напомним, МИУ инициировало списание грузовых вагонов по возрасту и строительство новых на украинских заводах. Стоимость проекта составляет более 100 миллиардов гривен. Ведомство также подготовило Меморандум, подписантами которого станут заинтересованные стороны программы – банки, выдающие кредиты под закупки, УЗ и вагоностроительные заводы.

Более 200 украинских компаний и бизнес-ассоциаций подписали "Антимеморандум", чтобы не допустить списание вагонов, ведь из-за этого проекта УЗ и экономика Украины потеряют миллиарды, а страну будет ждать транспортный коллапс.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что принудительное обновление железнодорожных вагонов, инициирующее Мининфраструктуры, обогатит олигарха Игоря Коломойского и приведет к серьезным проблемам для Укрзализныци.