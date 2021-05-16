Увеличением налогов правительство пытается ограбить 'зеленых' инвесторов во второй раз за 2 года, – эксперт

Изменениями в Налоговый кодекс правительство Украины пытается осуществить грабеж инвесторов в возобновляемую энергетику второй раз за 2 года и под прикрытием якобы борьбы с олигархами урезает доходы сотням фермерских предприятий, которые установили солнечные электростанции.

Об этом на своей странице в Facebook написал Андрей Зинченко, член правления Ассоциации просьюмеров Украины, комментируя попытки правительства обложить дополнительным налогом производителей энергии из солнца и ветра

Он сообщил, что в 2020 году правительство Дениса Шмыгаля под патронатом президента Владимира Зеленского административно устроило невыплаты производителям электроэнергии из ВИЭ, чтобы заставить их подписать меморандум о снижении зеленых тарифов.

"В течение 5 месяцев им тупо не платили. Формально, платили где-то около 3%, но это даже близко не покрывает операционных расходов. Это называется "выбивать согласие финансово-административным ресурсом", – объяснил Зинченко.

По его словам, переговоры и консенсус с государством не дал никаких результатов, поскольку долги не погашены, а теперь правительство инициирует усиление фискальной нагрузки на отрасль.

Зинченко подчеркнул, что таким образом правительство нарушает обязательства государства Украины относительно неизменности режима для производства электроэнергии из возобновляемых источников и дополнительно облагает производителей из ВИЭ на 3,2%.

"Все это при том, что инвесторам в ВИЭ благодаря усилиям того же правительства все еще не выплачено около 10 млрд гривен за 2020 год - именно за тот период, когда правительство силой выбивало подписание Меморандума и сделало все действия чтобы выплаты ВИЭшникам остановились", – сказал Зинченко.

Также он отметил значительные негативные последствия для государства после изменений Налогового кодекса и установления акцизного сбора на зеленую энергию.

"Инвесторов в ВИЭ планируют ограбить уже 2-й раз в течение 2-х лет. Все это на фоне красивых и очень длинных разговоров с серьезными лицами о #GreenDeal и защите инвесторов и перспективах продаж водорода в ЕС. Господа, ну какие инвесторы, у нас уже отток инвестиций в прошлом году даже без этих изменений", – сказал эксперт.

По его словам, установление акцизного сбора происходит под соусом и медийной кампанией о том, что, мол, эта мера направлена против олигархов, что, по его мнению, является ложью.

"Так больше всего пострадают сотни малых компаний, которым до олигархов как до неба на карачках. Именно так - в секторе ВИЭ - сотни компаний, принадлежащих к малому и среднему бизнесу. Но журналисты упорно продолжают рассказывать нам, что мегаваттная солнечная электростанция какого фермера - это олигархический актив", – отметил Зинченко.

По его мнению, пострадают от нововведений в первую очередь украинские компании.

"Потому что иностранные отсудят свое в международных арбитражах. Предполагаю, их юристы сейчас радуются действиям украинского правительства - поскольку введение акциза для ВИЭшникив является скрытым уменьшением зеленого тарифа. И прекрасным аргументом для международных арбитражей, иллюстрирующий несоблюдение государством Украина своих обязательств по Меморандуму", – подчеркнул Зинченко.

Напомним, 28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и заставляет компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.

По информации партнера киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, после первого арбитражного иска компании Modus Energy могут подать аналогичные иски еще до 10 инвесторов в зеленую энергетику Украины.

По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868 200 000, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

По состоянию на начало мая уровень расчетов перед инвесторами составляет 22%. С 22,4 млрд гривен долга в 2020 году государство заплатило только 5 млрд грн.