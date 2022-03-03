"Укрзалізниця" подогнала ВСУ вагоны-холодильники для российских "грузов 200"

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Вооруженные Силы Украины получили от "Укрзалізниці" вагоны-рефрижераторы для вывоза погибших российских оккупантов. Предоставлены 20 вагонов, они позволят вывезти 10 тыс. убитых солдат российской армии.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці" (УЗ). Вывозить тела будут со станций Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа, Запорожье. Вагоны-холодильники будут двигаться на санитарном расстоянии от других поездов и населенных пунктов.

"Грузоподъемность одного вагона-рефрижератора 50 тонн, то есть сможем вывезти 10 тыс. убитых солдат русской оккупационной армии. В настоящее время вагоны уже находятся на станциях в ожидании полной погрузки", – отметили в УЗ.

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"Укрзалізниця" подчеркивает: эти вагоны будут задействованы исключительно для перевозки убитых оккупантов. Погибшие украинские солдаты эвакуируются силами ВСУ, без применения подвижного состава УЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, все рейсы с востока на запад Украины объявлены эвакуационными. Продажа билетов на них не осуществляется.

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