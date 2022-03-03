Все поезда на запад Украины стали эвакуационными – продажа билетов остановлена
Все рейсы с востока на запад Украины объявлены эвакуационными. Продажа билетов на них не осуществляется. закрывает продажу билетов на них.
"Теперь пассажиры, которым нужно выехать из горячих точек, могут бесплатно пользоваться графиковыми поездами", – сообщила "Укрзалізниця".
Приоритет при посадке – для детей, женщин и пожилых людей. Время отправления и маршрут поездов может меняться в зависимости от ситуации, предупредили в УЗ.
Список поездов
Из Киева:
№7/8 Киев – Черновцы
№29/30 Киев – Ужгород
№49/50 Киев – Трускавец
№55/56 Киев – Рахов
№57/59-№58/60 Киев – Ворохта, Чоп
№81/82 Киев – Ужгород
№91/92 Киев – Львов
№95/96 Киев – Рахов
№97/98 Киев – Ковель
№249/250 Киев – Черновцы
№749/750 Киев – Ивано-Франковск
№ 705 Дарница – Киев Пасс. – Львов
№ 715 Дарница – Киев Пасс. – Львов
№ 747 Киев – Тернополь
Из Запорожья:
№3/4 Запорожье – Ужгород
№119/120 Запорожье – Львов
Из Харькова:
№15/16 Харьков – Рахов
№17/18 Харьков – Ужгород
№21/22 Харьков – Трускавец
№ 723 Харьков – Львов
Из Одессы:
№25/26 Одесса – Рахов
№35/36 Одесса – Перемышль
№37/38 Одесса – Ужгород
№77/78 Одесса – Ковель
№135/136 Одесса – Черновцы
Из других городов:
№1/2 Константиновка – Ивано-Франковск
№5/6 Мариуполь – Рахов
№31/32 Кривой Рог – Ужгород
№41/42 Днепр – Трускавец
№45/46 Краматорск – Ужгород
№85/87-86/88 Новоалексеевка – Львов, Ковель
№114/113-142/141 Лиман – Львов
№129/130 Кременчуг – Ворохта
№149/150 Полтава – Черновцы.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрзалізниця" официально призвала страны Европы и Азии остановить железнодорожное сообщение с РФ из-за ее военного нападения на Украину. Речь идет как о грузовых, так и о пассажирских перевозках.
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