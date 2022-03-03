Все поезда на запад Украины стали эвакуационными – продажа билетов остановлена

Все рейсы с востока на запад Украины объявлены эвакуационными. Продажа билетов на них не осуществляется. закрывает продажу билетов на них.

"Теперь пассажиры, которым нужно выехать из горячих точек, могут бесплатно пользоваться графиковыми поездами", – сообщила "Укрзалізниця".

Приоритет при посадке – для детей, женщин и пожилых людей. Время отправления и маршрут поездов может меняться в зависимости от ситуации, предупредили в УЗ.

Список поездов

Из Киева:

№7/8 Киев – Черновцы

№29/30 Киев – Ужгород

№49/50 Киев – Трускавец

№55/56 Киев – Рахов

№57/59-№58/60 Киев – Ворохта, Чоп

Видео дня

№81/82 Киев – Ужгород

№91/92 Киев – Львов

№95/96 Киев – Рахов

№97/98 Киев – Ковель

№249/250 Киев – Черновцы

№749/750 Киев – Ивано-Франковск

№ 705 Дарница – Киев Пасс. – Львов

№ 715 Дарница – Киев Пасс. – Львов

№ 747 Киев – Тернополь

Из Запорожья:

№3/4 Запорожье – Ужгород

№119/120 Запорожье – Львов

Из Харькова:

№15/16 Харьков – Рахов

№17/18 Харьков – Ужгород

№21/22 Харьков – Трускавец

№ 723 Харьков – Львов

Из Одессы:

№25/26 Одесса – Рахов

№35/36 Одесса – Перемышль

№37/38 Одесса – Ужгород

№77/78 Одесса – Ковель

№135/136 Одесса – Черновцы

Из других городов:

№1/2 Константиновка – Ивано-Франковск

№5/6 Мариуполь – Рахов

№31/32 Кривой Рог – Ужгород

№41/42 Днепр – Трускавец

№45/46 Краматорск – Ужгород

№85/87-86/88 Новоалексеевка – Львов, Ковель

№114/113-142/141 Лиман – Львов

№129/130 Кременчуг – Ворохта

№149/150 Полтава – Черновцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрзалізниця" официально призвала страны Европы и Азии остановить железнодорожное сообщение с РФ из-за ее военного нападения на Украину. Речь идет как о грузовых, так и о пассажирских перевозках.

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