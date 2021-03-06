Укрзалізниці нужна программа реформ, Наблюдательный совет на нее не способен, – нардеп

Наблюдательный совет "Укрзалізниці" не имеет профессионального уровня для управления компанией и консервирует коррупцию.

Об этом заявил Константин Бондарев, комментируя заседание временной следственной комиссии в Верховной Раде по расследованию ситуации в "Укрзалізниці" в 2017-2020 годах.

По словам народного депутата, на заседание по непонятным причинам не были приглашены представители правления, а только члены Наблюдательного совета. "Очень интересно было, что председатель Наблюдательного совета общался с нами через скайп-связь и через переводчика, потому что украинским он не обладает".

Бондарев также подчеркнул, что никакой информации от Наблюдательного совета по конкретному плану реформ депутаты не получили. "У нас был вопрос – "Почему за последние хотя бы два года вообще не было реализовано никакого плана реформ? "К сожалению, на это мы ответа не получили. Но мы четко увидели, что нет профессионального уровня, опыта, а также идей. Эти люди – работники, они пришли туда, чтобы крышевать именно коррупционные вещи", – подчеркнул депутат.

Парламентарий акцентировал также на том, что вместо сокращения расходов и реформирования компании члены Наблюдательного совета в лице Сергея Лещенко предлагают лишь очередное повышение тарифов для бизнеса. "Я говорю, что надо снижать расходы. Тариф для украинского бизнеса тоже нужно снижать. Потому что наш производитель должен быть конкурентным на внешних рынках", – заявил он.

Напомним, Временная следственная комиссия по расследованию ситуации в "Укрзалізниці" была создана в конце января 2020 года, но ее создание было инициировано в мае 2020 года. В пояснительной записке к проекту постановления речь шла об анализе ситуации с наихудшими показателями производственной деятельности со дня провозглашения независимости Украины. Среди основных ответственных в такой ситуации числился нынешний председатель Наблюдательного совета Шевка Аджунер и экс-глава компании Евгений Кравцов.

Как сообщали СМИ, недавно новое правление компании дало старт реформе "Укрзалізниці", создав филиалы "УЗ Карго" и "УЗ Инфра". Однако Наблюдательный совет по неизвестным причинам заблокировал это решение.