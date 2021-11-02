'Укрэнерго' признало невозможность балансировать энергосистему без помощи из Беларуси

Почти полная остановка государственных ТЭС, снижение производства возобновляемыми источниками энергии и аварийность на ТЭС ДТЭК вынудили системного оператора обратиться за аварийной помощью к Беларуси.

Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго".

"2 ноября, в связи с дефицитом мощности в ОЭС Украины, компания вынуждена активировать аварийную помощь из Беларуси. Причинами дефицита мощности является повышенная аварийность на энергоблоках ТЭС в период сезонного роста потребления. При этом 2 ноября наблюдалось существенная переработка на ГЭС и снижение генерации возобновляемыми источниками энергии", — говорится в сообщении компании.

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Напомним, 2 ноября с 14:00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт.

Аварийная помощь была предоставлена на фоне дефицита угля на государственных ТЭС, из-за которого каждый второй блок госкомпании "Центрэнерго" не работает из-за нехватки угля.

Запас угля на государственных ТЭС составляет менее 100 тыс. т, что ниже минимально гарантированного уровня. В течение сентября-октября государственные ТЭС работали в минимальном составе оборудования – по 1 энергоблоку на каждой электростанции.