"Укрэнерго" обязалось выплатить все долги за "зеленую" энергию в 2021 году

НЭК "Укрэнерго" планирует осенью 2021 года погасить 15,3 млрд грн задолженности перед ГП "Гарантированный покупатель", который направит данные средства на выплаты производителям из возобновляемых источников энергии за 2020 год.

Об этом 29 апреля сообщил Владимир Кудрицкий, председатель правления "Укрэнерго", во время пресс-конференции компании.

"Нам к концу этого года еще надо погасить15,3 млрд грн долга (перед "Гарантированным покупателем" – ред), образовавшегося в 2020 году. Мы ставим перед собой такую задачу. Это можно сделать за счет привлечения внешнего финансирования. Поэтому мы очень серьезно рассматриваем возможность размещения "зеленых" бондов. То есть, облигаций, деньги от реализации которых направляются на выплату производителям из ВИЭ", – сообщил руководитель "Укрэнерго".

По словам Кудрицкого, такой метод привлечения финансирования, потенциально может удешевить его стоимость: "Поэтому мы сейчас имеем достаточно четкий и проработанный план, как это сделать таким образом, чтобы осенью 2021 года полностью закрыть долги 2020 года, которые образовались по спецобязанностях".

Напомним, 28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и заставляет компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.

В жалобе указывается, что ГП "Гарантированный покупатель" заставил дочерние компании Modus Energy подписать Дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов и поэтому компания рассматривает это как инициирование процедуры расторжения Договора купли-продажи "зеленой" энергии, который действует до 2030 года.

Согласно документации, истец просит арбитражный суд: признать Украину нарушившей требования статей Договора об Энергетической хартии; обязать Украину выплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным судом, на определенных условиях; а также обязать оплатить все расходы, понесенные на арбитражное производство.

Как сообщалось, по информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

По состоянию на конец апреля уровень расчетов перед инвесторами составляет 20%. С 22,4 млрд гривен долга в 2020 году государство заплатило только 4,5 млрд грн.

По данным СМИ, правительство хочет ввести акцизный налог на продажу "зеленой" электроэнергии, пока предлагается широкий диапазон ставки – от 3,2% до 40%.