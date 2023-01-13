'Укрэнерго' должно выплатить долги 'зеленым' инвесторам из европейских средств, – Тынный

Инвесторы в возобновляемую энергетику призвали компанию "Укрэнерго" начать целевое использование средств, предоставленных ЕБРР и Европейским инвестиционным банком для восстановления инфраструктуры, улучшения ликвидности и осуществления выплат предприятиям "зеленой" энергетики.

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Об этом заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный, который сообщил, что "Укрэнерго" не производит необходимые выплаты за диспетчерские ограничения ВИЭ.

"На словах нам обещали, что 50% от полученных европейских кредитов будет идти на восстановление электроинфраструктуры, еще 50% – на повышение ликвидности на рынке. В том числе и на оплату услуг по принудительному отключению", – сказал Тинный.

"На данный момент еще никаких выплат осуществлено не было. Мы ожидаем их. Нарушение обещания пока еще не состоялось, но не состоялось и выполнение. Будем инициировать очередную встречу с Регулятором и "Укрэнерго"", - добавил инвестор.

Также он подчеркнул, что полная оплата электрической энергии из возобновляемых источников энергии так и не была возобновлена, ежемесячно задолженность растет.

"Сейчас оплачивается в среднем на 85-87%. Но ежемесячно задолженность растет… Поэтому задолженности растут меньшим темпом. Сейчас речь не идет о банкротстве отрасли, как было в начале войны. Но хроническая проблема не решается", – указывает Тинный.

Также, Тинный рассказал о сложности в возврате кредитных средств, привлеченных для строительства мощностей возобновляемой энергетики, из-за курсовой разницы, потому что станции строились за заемные средства в иностранной валюте.

"Например, моей компании "Гарантированный покупатель" задолжала около 230 млн грн. По курсу 27 это была одна сумма, по курсу 40 – уже совсем другая. Но возвращать государственным банкам же нужно валюту", – подчеркнул инвестор.

Напомним, госпредприятие "Гарантированный покупатель" не рассчитался с "зеленой" генерацией за половину произведенного в 2022 году электричества.

В то же время, задолженность НЭК "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель" за услугу по увеличению доли возобновляемых источников энергии достигла 12,3 млрд грн, за принудительные отключения станций – еще около 3 млрд грн.