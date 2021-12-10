Украину могут лишить права голоса в Энергосообществе из-за остановки выплаты 3 млрд грн ДТЭК – юристы

Секретариат Энергосообщества рассмотрит жалобу ДТЭК ВИЭ на действия госпредприятия Гарантированный покупатель за дискриминационную блокировку выплаты 3 млрд грн в адрес компании, тогда как другим игрокам рынка выплаты были осуществлены.

Об этом говорится в письме юристов лондонского офиса международной юридической фирмы Ashurst LLP, обратившихся в интересах ДТЭК ВИЭ в Секретариат Энергетического сообщества с жалобой на допущенные Гарантированным покупателем и Кабинетом Министров Украины нарушения Договора об учреждении Энергетического сообщества.

По мнению международной юридической фирмы Ashurst LLP, действия Гарантированного покупателя и Кабинета Министров Украины содержат признаки ряда нарушений Договора об учреждении Энергетического сообщества, в частности, нарушают существующие запреты на: 1) любые дискриминационные практики; 2) злоупотребление доминирующим положением со стороны Гарантированного рынке; 3) искусственное создание преград для создания стабильного инвестиционного климата; 4) понижение доли производства электрической энергии из альтернативных источников.

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Этой жалобой ДТЭК ВИЭ в предусмотренном Договором об учреждении Энергетического сообщества порядке просит Секретариат принять меры к прекращению продолжающегося невыполнения Украиной своих обязательств.

В случае если Совет Министров Энергетического сообщества установит нарушение Украиной ее обязательств, Совет министров Энергетического сообщества имеет право приостановить отдельные права Украины по соглашению, в частности, приостановить право голоса, право посещать заседание.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.