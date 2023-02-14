Украинцы разместили более $100 млн на депозите в Sense Bank

Валюту более чем на 100 млн долларов приобрели клиенты через цифровой банк Sense SuperApp для дальнейшего размещения на депозит. С начала внедрения услуги украинцы открыли более 60 тыс. таких депозитов в Sense Bank, средняя сумма вклада составила около 1630 долларов.

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Наиболее популярным среди клиентов банка стал срочный вклад "Прибыльный" в долларах США от трех месяцев с доходностью от 2,5 до 6%. При этом средства с более чем 60% депозитных сделок после завершения их срока были размещены клиентами повторно.

Услуга позволяет приобрести валюту по последнему зафиксированному курсу (37,40 за доллар и 40,20 за евро), что значительно выгоднее наличного валютообмена, а также без дополнительных комиссий.

Чтобы приобрести иностранную валюту (доллар/евро) онлайн в цифровом банке Sense SuperApp для последующего размещения на депозит, клиенту необходимо в меню "Продукты" перейти в раздел "Депозит или кредит" и нажать "Депозит". После этого выбрать валюту вклада и депозит "Прибыльный", зафиксировав срок на 3 месяца и более, а также указать счет в гривне, с которого будут списаны средства и выбрать валютный счет, на который возвратятся средства после завершения депозита. Все эти операции можно совершить за несколько минут.

Напомним, все вклады клиентов банка на 100% гарантированы Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Sense Bank – один из системно важных банков Украины. Финучреждение обслуживает более 3 млн физических, 55 тыс. юридических лиц и 82 тыс. ФЛП. В банке работают 4,5 тыс. сотрудников.