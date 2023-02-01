Отопление квартиры с помощью кирпича и газа: действенный ли лайфхак

В сети украинцам рекомендуют при отсутствии централизованного отопления обогревать квартиру, положив огнеупорный кирпич на конфорку газовой плиты с минимально зажженным газом. Однако этот способ не только бесполезен, но и опасен.

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Об этом рассказал OBOZREVATEL глава правления Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин. Таким образом тратится много газа, а отеплить дом не получится – ведь газ нужно использовать только в хорошо проветриваемом помещении. Это не даст теплу сохраниться, несмотря на все уловки.

Опасность же, как говорят газовики, заключается в угарном газе, который может отравить человека. Это произойдет, если отказаться от проветривания. Угарный газ образуется при всех видах горения без достаточного количества кислорода.

К используемому в быту природному газу добавляют специальный ароматизатор. А вот угарный газ невозможно распознать с помощью обоняния.

Симптомы отравления угарным газом зависят от объема вдыхаемого вещества. Для легкой степени отравления характерны головная боль, головокружение, шум в ушах, ощущение недостатка воздуха, тошнота, слабость.

Ранее сообщалось, что из-за отключения света в Украине жители частных домов все активнее используют печное отопление. Правильное использование дров поможет сократить их расход, а "заправлять" печь придется реже.

Как продолжить горение дров – 4 способа

Выбрать способ укладки . Она должна быть плотной, но не до конца. Доступ воздуха необходим, чтобы дрова горели, но если его слишком много, топливо быстро закончится.

. Она должна быть плотной, но не до конца. Доступ воздуха необходим, чтобы дрова горели, но если его слишком много, топливо быстро закончится. Закрывать и открывать задвижку вовремя. По той же причине, связанной с циркуляцией кислорода, дрова при открытой защелке горят быстрее. Однако если воздух слишком мало, пламя может погаснуть, а также будет образовываться лишняя сажа. Важно соблюдать баланс.

Заранее готовить дрова к разжиганию . Холодные дрова тратят много тепла на повышение своей температуры еще до того, как загорятся. Эту энергию можно тратить на отопление помещения, если заносить древесину в теплое место за 2-3 дня до использования.

. Холодные дрова тратят много тепла на повышение своей температуры еще до того, как загорятся. Эту энергию можно тратить на отопление помещения, если заносить древесину в теплое место за 2-3 дня до использования. Выбирать правильные породы древесины. Чем плотнее древесина – тем длиннее горение и больше горячего угля. Лучше всего подходят твердые лиственные породы: клен, орех, береза, вишня, лиственница, бук, дуб, платан, груша, яблоня. Список дров, которые лучше не использовать, см. ниже на странице.

OBOZREVATEL ранее сообщил, что осенью 2022 года из Украины запретили вывозить и продавать топливную древесину. Теперь дрова будут накапливать внутри страны – – этот вид топлива стал критически важным в условиях полномасштабной войны и массированных ракетных атак России на украинскую инфраструктуру.

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