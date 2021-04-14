Украинцев защитят от произвола коллекторов: закон вступил в силу

В Украине вступил в силу закон, который должен урегулировать работу коллекторских компаний и защитить должников при просроченной задолженности.

Документ направлен на борьбу с незаконными действиями коллекторских компаний в Украине, в связи с чем получил неофициальное название "антиколлекторский закон".

Закон был опубликован в издании "Голос Украины". Он вступил в силу на следующий день после обнародования, однако в действие его введут лишь спустя три месяца после публикации.

Принципиально важное новшество – вводится законодательное определение коллекторской компании и коллекторской деятельности. Также документ разделяет понятия "кредитодатель" и "новый кредитор", тем самым легализуя передачу (продажу) долга коллекторской компании.

Законопроектом предлагается установить следующие требования к кредитодателям:

соблюдать требования этического поведения и правил взаимодействия с должником;

информировать должника о привлечении коллекторской компании к урегулированию просроченной задолженности;

заключать договоры только с юридическими лицами, включенными в Реестр коллекторских компаний;

уведомить Национальный банк Украины о заключении с коллекторской компанией договора;

контролировать действия привлеченных коллекторских компаний и давать рекомендации по устранению нарушений;

обязанность расторгнуть договор с коллекторской компанией в одностороннем порядке в случае ее исключения из Реестра коллекторских компаний.

Законодательная инициатива также предлагает установить требования к взаимодействию с потребителем во время урегулирования просроченной задолженности, которая может происходить путем:

непосредственного взаимодействия (личные или телефонные переговоры);

отправки сообщений (текстовых, голосовых и других сообщений, в том числе без использованием программного обеспечения);

отправка почтовых отправлений (по месту жительства или по месту работы).

При этом во время первого взаимодействия с потребителем кредитор/коллекторская компания должна сообщить свое наименование, ФИО или индекс лица – представителя, правовое основание взаимодействия и размер просроченной задолженности, а по требованию потребителя – предоставить подтверждающие документы в течение 7 рабочих дней.

Проектом закона предлагается наделить Национальный банк Украины полномочиями по осуществлению надзора за соблюдением банками, другими финансовыми учреждениями, а также коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.

Как рассказывал OBOZREVATEL Владимир Мазуренко, который несколько лет работал кредитным экспертом в одном из украинских банков: отсутствие жестких правил, требований к размещенной рекламы и информации – одна из главных причин кризиса, которое произошло на рынке микрокредитования.