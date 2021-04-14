Українців захистять від свавілля колекторів: закон набув чинності

В Україні набув чинності закон, який має на меті регулювати роботу колекторських компаній та захистити боржників у разі протермінованої заборгованості.

Документ спрямований на боротьбу з незаконними діями колекторських компаній в Україні, в зв'язку з чим отримав неофіційну назву "антиколекторський закон".

Закон був опублікований у виданні "Голос України". Він набув чинності на наступний день після оприлюднення, проте в дію його введуть лише через три місяці після публікації.

Принципово важливе нововведення – вводиться законодавче визначення колекторської компанії і колекторської діяльності. Також документ розділяє поняття "кредитодавець" і "новий кредитор", тим самим легалізувавши передачу (продаж) боргу колекторській компанії.

Законопроєктом пропонується встановити такі вимоги до кредитодавців:

дотримуватися вимог до етичної поведінки та правил взаємодії з боржником;

інформувати боржника про залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості;

укладати договори лише з юридичними особами, внесеними до Реєстру колекторських компаній;

повідомити Національний банк України про укладення з колекторською компанією договору;

контролювати дії залучених колекторських компаній та надавати рекомендації щодо усунення порушень;

обов’язок розірвати договір із колекторською компанією в односторонньому порядку у разі її вилучення з Реєстру колекторських компаній.

Законодавча ініціатива також пропонує встановити вимоги до взаємодії зі споживачем під час врегулювання простроченої заборгованості, яка може відбуватись шляхом:

безпосередньої взаємодії (особисті або телефонні переговори);

надсилання повідомлень (текстових, голосових та інших повідомлень, зокрема без використання програмного забезпечення);

надсилання поштових відправлень (за місцем проживання або за місцем роботи).

Водночас під час першої взаємодії зі споживачем кредитор/колекторська компанія має повідомити своє найменування, ПІБ або індекс особи – представника, правову підставу взаємодії та розмір протермінованої заборгованості, а на вимогу споживача – надати підтвердні документи протягом 7 робочих днів.

Проєктом закону пропонується наділити Національний банк України повноваженнями із здійснення нагляду за додержанням банками, іншими фінансовими установами, а також колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.

Як розповідав OBOZREVATEL Володимир Мазуренко, який кілька років працював кредитним експертом в одному з українських банків, відсутність жорстких правил, вимог до розміщеної реклами та інформації – одна з головних причин кризи, яка сталася на ринку мікрокредитування.