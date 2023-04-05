Украинцев предупредили об отключениях света: в какой области могут возникнуть перебои

В Житомирской области 5 апреля возможны отключения света. Это связано с увеличением нагрузки на работающее оборудование, которое получило повреждения во время атак страны-террористки РФ и уменьшение генерации из возобновляемых источников.

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Об этом говорится в заявлении НЭК "Укрэнерго". В компании отметили, что в остальных регионах ограничения пока отсутствуют.

"Из-за повреждений ключевых высоковольтных подстанций, нанесенных агрессором в течение последних шести месяцев, надежность питания потребителей большинства регионов Украины значительно снижена. Поэтому просим экономно потреблять электроэнергию, в частности, по возможности равномерно распределяя пользование мощными приборами в течение суток", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" добавили: по состоянию на 5 апреля потребление электроэнергии сохраняется на уровне среды на прошлой неделе. Генерация полностью обеспечивает потребности потребителей в электроэнергии, а также резерв мощности.

Ранее сообщалось, что 2 апреля специалисты завершили аварийно-восстановительные работы, возникшие в результате российской ракетной атаки 9 марта. Благодаря этому все ограничения на потребление электроэнергии в Киевской области сняты.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго". Враг не оставляет попыток уничтожить энергетическую систему страны. "Ремонтные бригады завершили аварийно-восстановительные работы на энергообъектах центрального региона. Искренне благодарим наших литовских коллег за оказанную помощь! Все ограничения потребления, которые были введены на Киевщине, Житомирщине, Харьковщине, из-за повреждения оборудования во время массированной ракетной атаки врага 9 марта снято", – говорится в сообщении.

OBOZREVATEL писал ранее, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко советует украинцам держать генераторы и повербанки в режиме готовности. Ведь до полного восстановления сети и генерации угроза аварийных отключений электроэнергии будет сохраняться.

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