Украинцев предупредили о новых условиях выхода на пенсию

С 2028 года в Украине начнет действовать норма, согласно которой для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет рабочего стажа. Она не будет действовать, если в стране введут так называемую накопительную систему.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "Радио Свобода". Она отметила, что уже устала отвечать на этот вопрос журналистов, но сообщила, почему накопительный принцип еще не внедрен.

"Когда у тебя будет возраст 60 лет, у тебя должен быть стаж 35 лет. В 2028 году это будет такая норма – 35 лет стажа, если ты хочешь пойти в 60. А когда у тебя была бы накопительная, то в 60 лет приходит твой пенсионный возраст, ты можешь рассчитывать на свой собственный накопительный счет", – пояснила Лазебная.

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Министр добавила, что сейчас в Верховной Раде зарегистрированы несколько законопроектов по внедрению накопительной системы.

Напомним, что по состоянию на сегодня право на назначение пенсии по возрасту после достижения возраста 60 лет имеют лица при наличии не менее 28 лет страхового стажа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине хотят зафиксировать в законе обязательную индексацию пенсий с 1 марта каждого года. Кроме того, выплаты также будут пересчитывать и тем, кто вышел на заслуженный отдых по специальным законам (например, военным).