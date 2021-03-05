Киевлян к 8 марта ждут скидки на такси и подарки: как получить

Альфа-Банк Украина и Visa проводят эксклюзивную акцию с Bolt. До конца марта клиенты банка будут получать 30% скидки на поездки по Киеву. А кому-то повезет еще больше – Bolt приготовил пассажирам подарки к 8 марта. Но акция доступна не только клиентам "Альфы"!

Чтобы вызвать Bolt со скидкой, нужно добавить карту Visa от Альфа-Банка в приложение Bolt и в категориях авто выбрать вариант "For Visa Alfa-Bank -30%". Стоимость заказа автоматически уменьшится на 30%.

У вас нет карты Альфа-Банка, но хотите скидку на Bolt ? Это легко исправить всего за 5 минут и 4 простых шага:

установите новый цифровой банк Sense SuperApp, выберите пакет услуг с дебетовой картой Visa, пройдите за 5 минут идентификацию через приложение Дія или видеочат и активируйте карту, закажите авто "For Visa Alfa-Bank -30%" в Bolt.

И, конечно, подарки! При заказе Bolt с картой "Альфы" может повезти дважды: кроме скидки 30% вы можете получить и приятный сюрприз от Bolt к 8 марта.

Акция действует в г. Киеве. Размер скидки на каждый отдельный заказ не может превышать 200 гривен.