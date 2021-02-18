Украинцам объяснили, как придется платить налоги с наличных доходов

Внесенный в Верховную Раду законопроект №5046 прописан таким образом, чтобы никого не заставлять платить налоги из наличных доходов.

Основная идея документа – предоставить отдельным категориям граждан добровольную возможность заплатить и налоги, и страховые взносы на пенсию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил автор законопроекта Алексей Гончаренко ( "Европейская Солидарность").

"Есть категории предпринимателей, которым просто нет смысла открывать ФЛП, есть люди, которые не могут разобраться со всеми бумагами, которые нужно заполнить, чтобы открыть ЧП, но эти люди хотят платить налоги и работать в "белую". Но пока государство не дает им такой возможности. Ведь даже если зарегистрировать ФЛП, то не факт, что другая сторона хочет переводить деньги в "белую". Поэтому такой законопроект поможет тем людям, которые хотят платить налоги. Они будут это делать просто и без страха забыть какие-то документы или договоры. Все будет достаточно просто и удобно", – отметил Гончаренко.

При этом депутат уточнил, что никаких кассовых аппаратов не требуется.

"Мой законопроект не о том, чтобы "ввести новый кассовый аппарат", это наоборот о том, чтобы тем, кто хочет платить налоги, создать такую возможность", – резюмировал Гончаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL , в парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагают ввести налог на доходы нянь, сиделок, фотографов, дизайнеров и других самозанятых лиц, которые оказывают определенные услуги или выполняют работы самостоятельно (без нанятых работников) и без регистрации ФОП, а также для лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

Такие доходы, согласно законопроекту, могут быть разовые или постоянные, не должны превышать 100 минимальных заработных плат в течение года, а их выплата осуществляется наличными.

Расчет налога будет производиться на основе данных, самостоятельно внесенных плательщиком на портале "Дія" или через электронный кабинет. Туда же будут приходить уведомления от налогового органа о необходимости уплаты налога.