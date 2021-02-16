Украинцев хотят заставить платить налоги с дополнительных доходов: законопроект

В Украине предлагают ввести налог на доходы нянь, сиделок, фотографов, дизайнеров и других самозанятых лиц, которые оказывают определенные услуги или выполняют работы самостоятельно и без регистрации ФОП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

Речь идет о законопроекте №5046. Он был зарегистрирован в Верховной Раде 8 февраля 2021 года. Инициаторы: Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), Дмитрий Наталуха ("Слуга народа") и другие.

Расчет налога будет производиться на основе данных, внесенных плательщиком на портале "Дія" или через электронный кабинет. Туда же будут приходить уведомления от налогового органа о необходимости уплаты налога.

Платить налог обяжут физические лица, которые предоставляют следующие услуги:

преподавательская деятельность:

дизайнерская деятельность;

деятельность в сфере фотографии;

предоставление услуг перевода;

профессиональная, научная и техническая деятельность;

предоставление услуг ухода;

приготовление еды и производство кондитерских изделий на заказ;

индивидуальная художественная деятельность;

ремонт компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления;

электромонтажные, водопроводные, строительно-монтажные и другие ремонтные работы;

деятельность по уборке;

услуги домашней прислуги;

предоставления ландшафтных услуг;

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

предоставление услуг такси и перевозки вещей;

прокат бытовых изделий и предметов личного потребления;

предоставление в аренду или субаренду расположенных в Украине жилых помещений.

Ставку налога для полученных доходов предлагается применять на уровне 5%, но при том условии, что годовая сумма не будет превышать 100 минимальных зарплат. Отметим, что плательщики налога будут освобождены от уплаты единого соцвзноса.

Реализация проекта имеет цель легализации деятельности физических лиц, которые предоставляют услуги другим лицам лично без использования труда наемных работников и получают за указанные услуги наличные денежные средства и создание благоприятных условий для уплаты налогов указанными лицами. Плата налогов будет способствовать увеличению поступлений в бюджет в связи с "выходом из тени" граждан, получающих доходы в наличной форме.

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