Украинский спорт получил поддержку: инициатива главы ФБУ стала законом

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1984 о снижении НДС для спорта с 20 до 7%. Это важное решение поможет целой сфере деятельности выживать в сложных условиях, а также получить такие же условия, как и в странах ЕС. Благодаря общим усилиям главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, главного автора законопроекта, народного депутата Жана Беленюка и др. удалось реализовать идею главы Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаила Бродского.

Он от имени федерации предложил поддержать весь украинский спорт. Снижение НДС с 20% до 7% - распространенная практика во многих странах. По такому пути пошли и развитые государства в ЕС. К примеру, на Кипре установили ставку НДС на билеты в 5%, во Франции - 5,5%, Германии - 7%. Более того, норма о снижении ставки соответствует Директиве Евросоюза, согласно которой к некоторым видам услуг применяется пониженный НДС.

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Поддержку первой получила индустрия развлечений в Украине. Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский публично инициировал такие же меры и для спорта.

Первым идею поддержал Олимпийский чемпион, народный депутат Жан Беленюк. Он внимательно изучил предложения и в сотрудничестве с федерацией разработал текст законопроекта, соавторами выступили еще 29 народных депутатов из разных фракций.

Затем документ попал в комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Его глава Даниил Гетманцев также внимательно отнесся к инициативе, комитет поддержал принятие законопроекта.

Федерация баскетбола Украины, редакция издания OBOZREVATEL благодарят народных депутатов Жана Беленюка, Даниила Гетманцева, а также всех парламентариев, которые выступили соавторами документа, поддержали его в сессионном зале. Также мы благодарим и президента Владимира Зеленского, который 2 февраля подписал проект закона. Стоит отметить, что это всего лишь один из механизмов поддержки украинского спорта, который нуждается в особом внимании в этот сложный период.