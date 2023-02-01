Украинская экономика просела на 30% из-за падения в металлургии – СМИ

Из-за разрушения производственных мощностей и блокирования логистики металлургическая отрасль в 2022 году обвалилась почти на 70%. Это больно ударило по украинской экономике, ведь исторически металлургия в стране формировала большую долю ВВП.

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Об этом идет речь в исследовании журнала Фокус.

"Украинская металлургия страдает от российской оккупации уже не первый год. Директор аналитического департамента инвесткомпании Eavex Capital Дмитрий Чурин напоминает, что агрессия России еще в 2014-2015 годах привела к потере ряда металлургических предприятий на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. А разрушение "Азовстали" и "Мариупольского металлургического комбината" привело к болезненному удару по всей украинской промышленности, поскольку металлургическая отрасль связана с достаточно длинной цепью вспомогательных секторов, которые вместе формировали мощную добавленную стоимость для экономики страны", – пишет Фокус.

Издание напоминает, что на два мариупольских предприятия приходилось около 40% производства украинской стали. И поскольку металлургический сектор исторически вносит существенный вклад в украинский ВВП, потери металлургии больно ударили по экономике, которая по итогам 2022 года просела более чем на 30%.

"С марта прошлого года предприятия ГМК продолжают работать в убыток. По сравнению с довоенным периодом загруженность металлургических заводов в 2022 году в среднем упала на 85%, горнорудных предприятий – на 75-80%. Сначала – из-за существенного снижения и приостановки производства. Потом – из-за российского энергетического терроризма", - указывает Фокус.

В инвесткомпании Eavex Capital в относительных цифрах оценивают падение производства стали в Украине почти в четыре раза. В металлургическом экспорте ситуация также неутешительная, указывает издание: по их данным, в 2021 году черные металлы были самой мощной статьей в структуре украинской внешней торговли – $13,95 млрд (+81,4% по сравнению с 2020 годом).

"На черные металлы пришлось 20,5% общего объема экспортных поступлений в Украину. А в 2022 году поступления от экспорта черных металлов сократились до $4,533 млрд (-67,5% по сравнению с 2021 годом), а доля в структуре экспорта с 20,5% снизилась до 10,26%", - резюмирует издание.

Ранее президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что ГМК сектор находится в состоянии тяжелого кризиса и для восстановления нуждается в государственной поддержке, в том числе – в вопросах тарифной политики, которая должна быть последовательной и прогнозируемой.