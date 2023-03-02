Украине выгодно экспортировать ток, учитывая плохое финансовое состояние энергорынка, – Оржель

Украине выгодно начать экспорт электроэнергии в профицитные "дневные" часы, когда наиболее активна солнечная энергетика.

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Об этом сообщает издание ExPro со ссылкой на бывшего министра энергетики Алексея Оржеля.

"У нас на самом деле уже есть ситуация, когда есть профицитные часы и ограничение генерации на солнечных электростанциях, впервые это произошло уже в середине февраля. Учитывая, что у нас сильно снизилось потребление из-за войны, и специфики нашего баланса, есть профициты, особенно в часы активности солнечной генерации. Было бы очень неплохо, если бы можно было получить дополнительные средства с европейских рынков, учитывая низкую ликвидность и тяжелую ситуацию в энергетическом секторе", - указывает Оржель.

Он считает, что было бы логичным продавать электроэнергию из ВИЭ на экспорт, учитывая потребность в выплатах задолженности по "зеленому" тарифу.

"Если говорить о логике экспорта в "дневные" часы, когда много солнца, то в большинстве своем эти деньги должна получать солнечная генерация. Поскольку есть определенные обязательства со стороны государства по "зеленому" тарифу, и пока не просматривается 100% оплата задолженности перед ВИЭ. Поэтому было бы логично, учитывая, что именно СЭС делают этот профицит, продавать электроэнергию и частично покрывать "зеленый" тариф", - указывает он.

Напомним, руководитель "Центра экономического восстановления" и советник премьер-министра Кирилл Криволап считает, что, экспортируя электроэнергию в часы профицита, Украина сможет привлечь дополнительные средства, которые будут работать на восстановление украинской экономики и энергосистемы.