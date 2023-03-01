Украине не хватит собственных денег для восстановления энергосистемы, – Бойко

Из-за масштаба повреждений энергосистемы Украине не хватит собственных ресурсов для ее восстановления, заявил советник премьер-министра и член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко.

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"Очевидно, что при таких масштабах повреждений собственных ресурсов для восстановления у нас не хватит, поэтому должны привлекать внешнее финансирование. И это не только гранты. Они не профинансируют весь объем необходимого восстановления и строительства нового поколения", - сказал он.

Бойко подчеркнул, что энергосистема еще долго будет приходить в себя от последствий ракетных обстрелов, а любое новое повреждение наносит ей больший вред, чем предыдущие.

По его словам, нужно создать понятную экономическую модель работы энергорынка, которая не будет обременена регламентами и позволит привлекать инвестиции.

"Наша задача сегодня создать условия, чтобы деньги искали Украину", – подчеркнул Бойко.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что энергосистема Украины смогла выстоять благодаря усилиям энергетиков и солидарной поддержке стран ЕС.

Также бывший министр энергетики Иван Плачков считает, что следующая зима может быть еще сложнее, если Украина не привлечет средства для ремонта энергосистемы.