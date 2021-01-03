Украина ввела нулевую пошлину на импорт вин из ЕС

Украина с 1 января 2021 года ввела нулевую пошлину на ввоз вин из стран Европейского союза.

Об этом сообщило специализированное издание AgroPolit.com. Решение было принято в связи с обязательствами Украины об обнулении пошлин на импорт товаров в течение семи лет после заключения экономической части Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в 2014 году.

До отмены размер пошлины за ввоз вина составлял €0,3–0,4 за литр.

По информации издания, в 2019 году Украина экспортировала вина на $ 11,9 млн. Самым крупным внешним рынком для отечественных виноделов был Казахстан, куда поставили винной продукции на $1,3 млн. Также значительные поставки осуществили в Германию – на сумму около $1 млн.

Объем импорта вина в Украину в 2019 году году составил $146,7 млн.

Напомним, в Украине Кабинет министров планирует в 2021 году повысить акцизы на алкоголь, что приведет к существенному подорожанию напитков. Ставки акцизного налога на алкогольные напитки предлагается увеличить на 11,6%.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 января 2021 года начали действовать условия зоны свободной торговли (ЗСТ) между Израилем и Украиной. В будущем это позволит увеличить товарооборот в два раза, до $2 млрд.