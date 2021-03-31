Украина ввела новые санкции против России: что попало под запрет

Кабинет министров добавил в список товаров из России, которые запрещенных к ввозу в Украину, ряд позиций.

В частности, под запрет попали пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, бумага. Об этом свидетельствует постановление №269, опубликованное на "Правительственном портале".

Также перечень запрещенных товаров пополнился поверхностно-активными средствами, картоном, крафт-бумагой и крафт-картоном, туалетной бумагой, косметическими салфетками, полотенцами для рук, скатертями и салфетками.

Кроме того, в черный список попали ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, веревка из других легированных сталей, инструменты для бурения, другие тележки и ходовые балансирные тележки, оси, колеса и их части.

Постановление Кабинета министров вступает в силу через десять дней после опубликования.

Как сообщал OBOZREVATEL: